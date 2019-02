Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Großdruckerei

Mönchengladbach-Flughafen, 08.02.2019, 12:35 Uhr, Senefelder Straße (ots)

Am heutigen Tag rückte die Feuerwehr Mönchengladbach zum Brand einer Maschine in einer Großdruckerei aus. Die papierverarbeitende Maschine hatte aufgrund eines technischen Defektes Feuer gefangen. Geistesgegenwärtig hatten die Mitarbeiter die CO² Löschanlage der Maschine ausgelöst und so den Brand unter Kontrolle gebracht. Die durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage alarmierte Feuerwehr kontrollierte den Brandherd in der Maschine mit einer Wärmebildkamera und konnte so weitere Brandnester ausschließen. Ebenfalls wurde geprüft ob sich das CO² nach dem Lüften der Maschine wieder verflüchtigt hatte. Die Maschine wird nun gewartet und wieder in Betrieb genommen. Im Einsatz waren der Lösch-und Hilfeleistungszug der Feuer und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

