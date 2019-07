Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kapuziner Straße /Hochwertiges Fahrrad geraubt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter raubten einem Coesfelder am Freitag, kurz nach 17 Uhr, ein auffällige rotes Enduro E-Bike. Der 22-Jährige befand sich in der Innenstadt. Während eines Einkaufs hatte er sein Rad an einem Straßenschild auf einem Fußweg zwischen der Kapuziner- und der Süringstraße abgestellt. Dieser Fußweg führt direkt an der Martin-Luther-Grundschule entlang. Als er auf sein Rad aufsteigen und losfahren wollte, stand ein Mann vor ihm und er dachte, dass der Mann ihn ansprechen wollte. Im gleichen Moment stieß ihn ein zweiter Mann unvermittelt seitlich von hinten zu Boden. Die Männer griffen das Rad und flüchteten in Richtung Kapuzinergasse. Personenbeschreibung: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, Dreitagebart, südländischer Teint, breite Nase, kleiner Cut an der linken Augenbraue. Der Mann war bekleidete mit einer schwarzen Trainingsjacke, die auf der Brust metallicschwarz war, enge schwarze Trainingshose, schwarze Basecap. Zur zweiten Person kann lediglich gesagt werden, dass sie männlich und dunkel gekleidet war. Hinweise an die Polizei Coesfeld, Tel. 02541/140.

