Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Buckenkamp

Gullideckel ausgehoben

Coesfeld (ots)

Das Ausheben von Gullideckeln ist kein Scherz, sondern eine Straftat; ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Am Montag kurz nach 06 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Ihm war aufgefallen, dass auf der Straße ein Gullideckel ausgehoben wurde. Der Deckel war neben der Öffnung auf der Fahrbahn abgelegt. Bei genauerer Betrachtung fanden die eingesetzten Polizisten im Gullischacht zwei Nissenleuchten. Diese wurden vermutlich auf einer Baustelle im nähreren Umfeld gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

