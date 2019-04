Polizei Düren

POL-DN: Berauschter PKW-Fahrer kann auf Discounterparkplatz gestellt werden

Nideggen (ots)

Am 20.04.2019, um 11.40 Uhr, befuhr ein 23jähriger Kreuzauer die L249 aus Richtung Boich, in Richtung Nideggen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle sollte er angehalten werden, er reagierte allerdings nicht auf die gegebenen Anhaltezeichen, sondern setzte seine Fahrt auf den Parkplatz des Aldi-Marktes fort. Nachdem er dort einen Fußgänger gefährdete, wurde zusätzlich das Martinshorn eingeschaltet. Der Kreuzauer fuhr unbeirrt weiter über den Parkplatz und musste schließlich verkehrsbedingt halten. Er verließ sein Fahrzeug und wurde dann durch die Beamten an einer weiteren Flucht gehindert. Da er den Konsum von BTM zugab, wurde ihm eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Weiteres BTM wurde im Pkw aufgefunden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

