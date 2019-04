Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer verletzt sich beim Sturz auf der Panoramastraße

Hürtgenwald-Vossenack (ots)

Am 19.04.2019 um 13:12 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad auf der L 218 zwischen Vossenack und Schmidt. Zur Unfallzeit befuhr ein 41jähriger Kradfahrer aus Simmerath die abschüssige, kurvenreiche Strecke der L 218 aus Richtung Vossenack in Fahrtrichtung Schmidt. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er zu Fall und rutschte nach rechts von der Fahrbahn, wo er auf dem angrenzenden Grünstreifen liegen blieb. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen an beiden Händen zu. Er wurde mit dem eingesetzten RTW dem Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das beschädigte Krad wurde auf seinen eigenen Wunsch eingeschleppt.

