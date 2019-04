Polizei Düren

POL-DN: 22 jähriger Mann aus Düren muss seinen Führerschein abgeben

Nörvenich (ots)

Am 19.04.2019, um 23:02 Uhr befuhr ein 22jähriger aus Düren mit seinem Pkw die L 263 von Nörvenich kommend in Richtung Eschweiler über Feld. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde er angehalten, wobei in dessen Atemluft Alkoholgeruch festgestellt wurde. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurde bei ihm eine Alkoholkonzentration von 1,3 Promille festgestellt. Sein Pkw wurde ordnungsgemäß abgestellt und der Beschuldigte zur Wache nach Kreuzau verbracht, wo ihm durch die diensthabende Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm bis auf anderen Bescheid das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kfz untersagt.

