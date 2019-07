Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreisverwaltung und Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Kontrollen in den Baumbergen

Coesfeld (ots)

Bei schönem Wetter zieht es Spaziergänger, Radfahrer, Reiter und vereinzelt sogar verbotenerweise Motocrosser ins Naturschutzgebiet "Baumberge" zwischen Nottuln, Havixbeck und Billerbeck. Da sind Konflikte vorprogrammiert. Beschwerden von Anwohnern und Fußgängern insbesondere über Mountainbiker, die abseits der Wege fahren, gibt es immer wieder. Außerdem richten Querfeldeinfahrer Schäden in der Natur an. Am Samstag, 20. Juli, haben sich Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde ein Bild der Lage gemacht und wurden dabei von Polizeibeamten unterstützt. Sechs Stunden lang kontrollierten Mitarbeiter der Kreisverwaltung und Polizisten an mehreren Orten im Naturschutzgebiet, unter anderem an der Leopoldshöhe und an der Landwehr, einem ausgewiesenen Bodendenkmal. Den angetroffenen Mountainbikern, Reitern, aber auch Spaziergängern wurde erläutert, dass es ein Nutzungskonzept für die Waldbereiche der Baumberge gibt und welche Wege befahren, beritten oder begangen werden dürfen. Deutlich wurde am Kontrolltag auch, dass die Beschilderung der Wege "in die Jahre gekommen ist". Einige Schilder sind nicht mehr leserlich, zudem wurden zahlreiche Hinweisschilder entfernt. Die Kreisverwaltung wird in den kommenden Monaten die Wege und deren Beschilderung aufnehmen. Anschließend soll durch eine Überarbeitung der Beschilderung ersichtlich sein, welche Wege für Reiter, Mountainbiker oder Wanderer freigegeben sind und welche Trampelpfade nicht. Gemäß dem von der Kreisverwaltung aufgestellten Landschaftsplan "Baumberge Süd" ist das Betreten, Befahren und Reiten der als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Baumberge abseits hierfür ausgewiesener Wege nicht gestattet. Verstöße können mit empfindlichen Verwarngeldern geahndet werden. Der Kreisverwaltung geht es um einen Interessenausgleich verschiedener Nutzergruppen bei gleichzeitiger Wahrung des Naturschutzes und appelliert daher an alle Freizeitsportler, sich an die Regeln des Landschaftsplanes "Baumberge Süd" zu halten.

