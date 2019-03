Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall durch Windböe

Kaiserslautern (ots)

Durch eine Windböe wurde am Sonntag ein Schaden an zwei Autos verursacht. Eine 43-jährige Autofahrerin hatte auf dem Sonnenberg neben dem Wagen einer 56-Jährigen eingeparkt. Beim Öffnen ihrer Autotür wurde diese durch eine starke Windböe erfasst und schlug an das Fahrzeug der 56-Jährigen. Beide Autos wurden leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell