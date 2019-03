Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Auto in der Nordbahnstraße zerkratzt und mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit übergossen. Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell