Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Container mit Elektroschrott aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende auf dem Gelände eines Elektrofachhandels in der Hohenecker Straße einen Container aufgebrochen. In dem Behälter war Elektroschrott gelagert. Aktuell ist nicht geklärt, ob die Einbrecher etwas stahlen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zwischen Samstag- und Sonntagabend Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

