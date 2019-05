Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei klärt Brand einer Lagerhalle auf

Hermeskeil (ots)

Die Kriminalinspektion Trier hat den Brand einer Lagerhalle in Hermeskeil aufgeklärt, bei dem am 4. Mai hoher Sachschaden entstand. Umfangreiche Ermittlungen haben zu einem 22-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Thalfang geführt. In einer Vernehmung gab er an, den Brand in der Lagerhalle seines ehemaligen Arbeitsgebers gelegt zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen soll er in die Lagerhalle eingedrungen und einen dort abgestellten Lieferwagen in Brand gesteckt haben. Das Feuer breitete sich schnell aus und richtete einen Schaden von etwa 120.000 Euro an.

