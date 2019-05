Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A64 in Fahrtrichtung Trier

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Trier (ots)

Am 28.05.2019 befuhr gegen 16:00 Uhr ein Pkw mit angehangenem Imbisswagen-Anhänger die A64 aus Richtung Luxemburg kommend in Richtung Trier. Wenige Hundert Meter hinter der Anschlussstelle Trier / Trierweiler schaukelte sich der Anhänger aus bislang unbekannter Ursache auf, geriet ins Schlingern und stürzte auf die Seite. Durch den umgestürzten Anhänger und den nach wie vor davorhängenden Pkw war die Autobahn in Richtung Tier blockiert. Es bildete sich im Feierabendverkehr ein Rückstau bis über die luxemburgische Grenze hinaus. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die aufwendige Bergung der Fahrzeuge konnte nur durch schweres Gerät erfolgen

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell