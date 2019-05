Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Brahmsstraße

Trier (ots)

Unbekannte Täter versuchten sich am Samstag, 25. Mai 2019 gegen 15:15 Uhr Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Brahmsstraße zu verschaffen.

Die Täter versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Trier zu wenden: 0651-9779-2250 oder 0651-9779-2290.

