POL-PPTR: Führungswechsel bei der Polizeiinspektion Morbach

Im Rahmen einer Feierstunde verabschiedete Polizeipräsiden Rudolf Berg heute Vormittag im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Morbach den bisherigen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion (PI) Morbach, Herrn Erster Polizeihauptkommissar Hermann-Josef "Juppi" Decker, der nach fast 44 Jahren im Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz Ende April in den Ruhestand getreten war.

Gleichzeitig stellte er den anwesenden Gästen aus Politik, Verwaltung, Behörden und Einrichtungen sowie der Polizei den neuen Dienststellenleiter vor. Nach seiner letzten Funktion als Stellvertreter bei der PI Baumholder hat Polizeihautkommissar Steffen Gutendorf zum 1. Mai die Leitung der PI Morbach übernommen.

Berg dankte dem nun schon ehemaligen Dienststellenleiter Juppi Decker für seine loyale und immer am Bürgerwohl orientierte berufliche Leistung. Der Morbacher sei immer ein streitbarer Kollege und Vorgesetzter gewesen, der stets den Kontakt mit den Menschen gesucht und die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Einrichtungen, die für die Sicherheit der Bevölkerung Mitverantwortung tragen, gefördert habe. Das Wohl seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Funktionieren seiner Dienststelle hätten ihm immer besonders am Herzen gelegen. Seine offenen und klaren Worte seien vor diesem Hintergrund bei den unterschiedlichen immer Adressaten angekommen und hätten so ihr Ziel erreicht. Berg wünschte dem Pensionär, der von seiner Frau und seiner Mutter begleitet wurde, Gesundheit und einen langewährenden "Unruhestand".

Decker bedankte sich seinerseits bei den Anwesenden, die teilweise stellvertretend für ein großes Netzwerk von Kooperationspartnern der Polizei stehen, für die vertrauensvolle und immer zielorientierte Zusammenarbeit im Sinne der Menschen in und um Morbach. Einen besonderen Dank richtete er an seine Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seine erfolgreiche Arbeit über viele Jahre hinweg begleitet und erst möglich gemacht hätten. Allen voran galt sein Dank jedoch seiner Ehefrau Sonja, die ihn immer unterstütz und manchmal auch aufgefangen habe: "Ich freue mich auf die Zeit nach der Polizei und habe schon gemerkt, dass es mir gefallen wird!" schloss Decker seine Ansprache.

Auch der Neue in der PI Morbach, der 48-jährige Polizeihauptkommissar Steffen Gutendorf, war in Begleitung seiner Familie zu diesem wichtigen Anlass erschienen. Polizeipräsident Berg übertrug ihm die Leitung der Inspektion und das Wohlergehen seiner 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso, wie das der nahezu 19.000 Menschen in der Region um Morbach. "Die Aufgaben des Leiters einer Polizeiinspektion erfordern Führungsqualitäten, besonders hohes Engagement und Fachwissen, die Bereitschaft zu zielfördernden Kooperationen und in besonderem Maße die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung", gab Berg dem neuen Dienststellenleiter mit auf den Weg. Berg zeigte sich überzeugt, dass PHK Gutendorf diese Voraussetzungen mitbringt. In seinem neuen Amt wünschte er ihm alles Gute, Spaß und Erfolg und das Quäntchen Glück, das zum Gelingen dazu gehört.

PHK Gutendorf bedankte sich in seiner Ansprache für das in ihn gesetzte Vertrauen. "Ohne seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, funktionierende Netzwerke und ein Miteinander mit den Bürgern kann ein Dienststellenleiter keine gute Arbeit leisten", sagte der neue Dienststellenleiter und stellte die Fortsetzung der bisherigen guten Arbeit in Aussicht, ohne jedoch auf neue Impulse verzichten zu wollen.

Grußworte - auch stellvertretend für die Kooperationspartner der Kommunen - überbrachte der Hausherr der Verwaltung, Bürgermeister Andreas Hackethal. Er hob die hervorragende Zusammenarbeit mit der Polizei zum Wohle der Menschen in der Region hervor.

Weitere Grüße und Wünsche für die unterschiedlichen Lebenswege der beiden Polizeibeamten kamen von PHK Heiko Zwank, der als Personalratsvorsitzender sprach und von Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim.

Das Foto zegt von links: PHK Gutendorf, PP Berg, EPHK Decker

