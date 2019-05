Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut Reifen in Neustadt zerstochen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit vom 04.05.19 - 07.05.19 wurde in der Winzinger Straße in Neustadt an einem Fiat der vordere Reifen der Fahrerseite zerstochen. Dies ist bereits der zweite Fall in dieser Woche, in dem Reifen an Autos zerstochen wurden. Wir bitten Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

