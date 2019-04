Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Dattenberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Kreisstraße 10 bei Dattenberg zu einem Verkehrsunfall durch einen alleinbeteiligten Rollerfahrer. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrer zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug und unter Alkoholeinfluss stand. Dies dürfte auch mit unfallursächlich gewesen sein. Der Fahrer hatte insgesamt Glück im Unglück, da kurz nach dem Unfall zufällig ein Notarzt an der Unfallstelle vorbeikam. Der Mann wurde nach Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihm auch wegen seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Letztlich stellte sich heraus, dass an dem Motorroller noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht war. Der Roller wurde sichergestellt und gegen den Fahrer wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

