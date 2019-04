Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Neustadt-Fernthal (ots)

In der Borscheider Straße in Fernthal konnten Beamte der PI Straßenhaus am 27.04.2019 gegen 23:20 Uhr einen 43-jährigen Fahrzeugführer kontrollieren, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Eine Durchsuchung förderte ein Einhandmesser zutage. Das mitgeführte Fahrzeug wurde außerdem ohne gültigen Versicherungsschutz geführt. Die Beamten beendeten die Fahrt, stellten das Messer sicher und ließen eine Blutprobe entnehmen.

