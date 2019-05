Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Steinbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Sonntagvormittag kam ein 42-jähriger Radfahrer aus Ludwigshafen auf der Landesstraße 394 zwischen Dannenfels und Steinbach, auf einer Gefällestrecke vor Steinbach, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Rennrad nach links von der Fahrbahn ab, fuhr die etwa einen Meter tiefe Böschung hinunter und stürzte. Dabei zog er sich schwerere Verletzungen zu, so dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

