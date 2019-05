Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Münchweiler an der Alsenz (ots)

Am 05.05.2019 gegen 11.05 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen in der Gonbacher Straße geparkten Citroen Jumper. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Gonbach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Halter des Citroen hörte noch den Zusammenstoß und versuchte vergeblich, den Verursacher zu finden. Durch die Polizei wurden die Unfallermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 06361-9170 an die Polizei Rockenhausen wenden

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell