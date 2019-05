Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Gartenlaube

Kusel (ots)

Am 05.05.2019, kurz nach 05.00 Uhr, wurde in der Straße Am Neuen Berg der Brand einer Gartenlaube gemeldet. Trotz intensiver Löscharbeiten der hinzugerufenen Feuerwehr brannte diese samt einer integrierten Sauna nieder. Die Brandursache ist momentan nicht geklärt, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen jedoch nicht vor.

