Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Zeit zwischen 03.05.2019, 13.15h und 04.05.2019, 11.30h, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Schneidergasse abgestellten PKW, Hyundai, an der Beifahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unrechtmäßig.

