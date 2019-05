Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug überschlagen, Fahrer leicht verletzt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr, kam ein 18-Jähriger aus Rockenhausen mit seinem Opel Astra, vermutlich infolge Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit, in der Luitpoldstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Geländer. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam unmittelbar vor Ort zum Liegen. Der Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen und konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell