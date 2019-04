Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller: Lkw kollidiert mit Motorrad - Zweiradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 26. April 2019, 5.55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Heidelberger Straße/Bernburger Straße erlitt ein 39 Jahre alter Motorradfahrer heute Morgen so schwere Verletzungen, dass er zur stationären Versorgung in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 40-jähriger Mann mit einem Lkw auf der Bernburger Straße in Richtung A 46 unterwegs. Als er mit seinem Fahrzeug nach links in die Straße Alt Eller abbiegen wollte, sah er offenbar den entgegenkommenden Motoradfahrer zu spät. Der Lkw kollidierte mit der Yamaha, wodurch der 39-Jährige auf die Straße schleuderte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Versorgung in eine Klinik.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell