Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190430 - 478 Frankfurt-Bornheim: Zwei Autos abgebrannt

Frankfurt (ots)

(ka) In der Nacht von Montag auf Dienstag brannten zwei Autos in der Ilbenstädter Straße, Ecke Nußbaumstraße.

Kurz nach Mitternacht meldeten sich mehrere Anrufer bei der Feuerwehr und berichteten von dem Brand. Ein geparkter Citroen hatte Feuer gefangen und die Flammen hatten auf einen nebenstehenden Toyota übergegriffen. Der Feuerwehr gelang es, das weitere Übergreifen der Flammen zu verhindern, jedoch wurden beide Autos erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Warum der Citroen plötzlich Feuer fing, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch eine Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 069/755-51599 entgegengenommen.

