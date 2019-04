Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190430 - 476 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Bauarbeiter schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (29.04.2019) wurde ein 35-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Elbestraße schwer verletzt.

Gegen 16.00 Uhr war der 35-Jährige mit Umbauarbeiten beschäftigt, als ihn plötzlich eine Metallhalterung, welche aus großer Höhe heruntergefallen war, am Kopf traf. Möglicherweise hat sich diese an einem Nachbarhaus gelöst.

Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen auf der Intensivstation eines Krankenhauses aufgenommen. Die Ermittlungen des Amts für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt sowie der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

