POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Guntersblum (ots) - Am Donnerstag, den 15.11.2018 zwischen 11.45 Uhr und 22.05 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Guntersblum in der Volkerstraße. Hierbei gelangten die unbekannten Täter über eine kleine Mauer vom Nachbargrundstück aus in den Garten des Anwesens. Durch das Aufdrücken einer verschlossenen Terrassentür, die zum Wintergarten führt, gelangten die Täter an die Tür zum Wohnzimmer, die mittels eines Steines eingeschlagen wurde. Das gesamte Haus wurde durchsucht, über das genaue Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei Oppenheim bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133/9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell