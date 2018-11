POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Gau-Bischofsheim (ots) - Am Donnerstag, den 15.11.2018 zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in Gau-Bischofsheim in der Straße "Am Dalberger". Die Täter gelangten hierbei über den linksseitigen Gehweg auf den rückwärtigen Bereich des Anwesens und hebelten dort die Terrassentür der Einliegerwohnung auf, um so ins Hausinnere zu gelangen. Im Haus wurden mehrere Räume durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Vermutlich verließen sie das Haus wieder über die aufgehebelte Terrassentür. Die Polizei Oppenheim bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

