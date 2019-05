Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hilflose Person gerettet

Lauterecken (ots)

Eine 83 jährige Frau ist am Mittwochmorgen in ihrer Küche am Boden liegend gefunden worden. Der Rettungsdienst brachte die in der Verbandsgemeinde Meisenheim wohnende Diabetikerin zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Eine Zeugin hatte die Polizei darüber informiert, dass die Rollläden der Wohnung der älteren Dame seit Montag nicht geöffnet wurden. Man vermutete, dass sie in einer hilflosen Lage in der verschlossenen Küche liegt. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet.

