Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall unter Alkoholeinwikrung

Bild-Infos

Download

Gehrweiler (ots)

Am 30.05.2019 gegen 02.20 Uhr verlor ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Rockenhausen auf der Landstraße 388 in Fahrtrichtung Heiligenmoschel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der PKW mehrfach. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt. Beim Fahrzeugführer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell