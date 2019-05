Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wegen Entziehung elektrischer Energie in Haft

Donnersbergkreis (ots)

Weil sich ein 61-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis unerlaubt mit Strom versorgt hat, sitzt er nun in Haft. Der Versorger hatte ihm den Strom gesperrt, so dass er ein Kabel von seiner Wohnung zu einer Gemeinschaftssteckdose im Flur des von ihm bewohnten Mehrfamilienhauses verlegt und dort Strom abgezapft hatte. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle vorliegen. Da er diese nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er nun voraussichtlich die nächsten zwei Monate verbringen wird. Ironie des Schicksals, einer der beiden Haftbefehle war wegen Entziehung elektrischer Energie erlassen worden.

