Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Technischer Defekt Ursache des Wohnhausbrandes

Offenbach-Hundheim (ots)

Ein technischer Defekt ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache für den Brand eines Wohnhauses vom Samstag in der Saarstraße. Zusammen mit einem Sachverständigen für Brandursachen wurde am Montagnachmittag das Gebäude nach Spuren durchsucht. Unter dem Brandschutt wurde eine Mehrfachsteckdose gefunden, an welche ein Kühlschrank angeschlossen war. Dort dürfte, wie bereits am Wochenende vermutet, das Feuer ausgebrochen sein. Während der Löscharbeiten in dem mehrgeschossigen Gebäude wurde am Samstagnachmittag die direkt vorbeiführende Bundesstraße 420 für 150 Minuten gesperrt. Die Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Auch während der Löscharbeiten wurde niemand verletzt. Das Feuer hatte sich von der angebauten Garage aus bis in den Dachstuhl des mehrgeschossigen Wohnhauses ausgebreitet. Der Sachschaden wurde auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

