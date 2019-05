Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Münchweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter drangen über ein im rückwärtigen Bereich gelegenes Terrassenfenster in ein leerstehendes Wohnhaus in der Seidersstraße ein und durchsuchten dieses erfolglos nach Wertgegenständen. Die Tat wurde am vergangenen Samstag entdeckt, der Tatzeitraum erstreckt sich jedoch bis Ende April. Der Fensterrahmen des Einstiegfensters wurde beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen.

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



