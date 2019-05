Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstähle und Sachbeschädigungen vom Wochenende

Meisenheim (ots)

In der Glantalstraße ist in der Nacht zum Samstag ein Schlauchwagen der Firma Gardena mit 30 Metern Wasserschlauch abhandengekommen. Ein Dreibeingrill wurde in der folgenden Nacht zum Sonntag von einem Grundstück im Oberer-Giesen-Weg gestohlen. Der Grill hat einen Wert von etwa 200 Euro. In der Nacht zum Sonntag wurde ein am L i n d e n p l a t z abgestellter PKW Opel Corsa mutwillig beschädigt. Vermutlich im Anschluss hieran wurde ein auf dem Marktplatz abgestellter PKW VW Polo von den Vandalen ebenfalls heimgesucht. Ob die vier Delikte zusammenhängen ist derzeit noch nicht geklärt. Gerade die Sachbeschädigungen wurden vermutlich durch mehr als einen Täter verursacht, die auf Grund des damit verbundenen Lärms beobachtet worden sein könnten. Hinweise zu den Straftätern bitte an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

