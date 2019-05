Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mallorca Party

Nanzdietschweiler (ots)

Am gestrigen Samstag wurde im Bereich des Sportplatzes Nanzdietschweiler die Mallorca-Party veranstaltet. Bei der Veranstaltung kam es zwischen dem Sicherheitsdienst, sowie einem 27-jährigen Besucher aus Pfeffelbach zu Streitigkeiten die letztlich in einer versuchen Köperverletzung und einer Bedrohung gegen den Sicherheitsdienst endete. Weiterhin musste ein 32-jähriger aus Nanzdietschweiler nach dem Besuch der Veranstaltung in Polizeigewahrsam genommen werden, da dieser stark alkoholisiert und sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten zeigte. Im Rahmen dieses Einsatzes wurden die Polizeibeamten durch den 32-jährigen mehrfach beleidigt. Gegen die beiden Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

