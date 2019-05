Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Haustür - Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Am Samstag früh gegen 02:30 Uhr ist in der Bergstraße die Glasscheibe einer Haustür eingeschlagen worden. Der oder die Täter entfernten sich mit einem unbekannten Fahrzeug. Zeugen, die in dieser Zeit etwas beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382/911-0 melden.

