Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Föckelberg (ots)

Am Freitag den 24.04.2019 gegen 13:45 Uhr kam es auf der K 34 zwischen Föckelberg und Neunkirchen Potzberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie ein 53-jähriger Schulbusfahrer der Polizei mitteilte, befuhr dieser die K34 von Föckelberg in Richtung Neunkirchen Potzberg. Kurz nach Ortslage Föckelberg kam ihm ein hell grauer PKW, in der Größe eines Ford Kuga, entgegen. Der 53-jährige Schulbusfahrer hielt aufgrund der Enge der Fahrbahn an, um den entgegenkommenden Pkw vorbeifahren zu lassen. Der Pkw fuhr trotz geringer Geschwindigkeit gegen die am Fahrbahnrand befindliche Leitplanke. Obwohl der Busfahrer durch lautes Rufen auf den Unfall aufmerksam machte, setzte der Fahrer des PKW seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Pkw dürfte einen Schaden auf der Beifahrerseite davongetragen haben. Der Sachschaden an der Leitplanke beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 600 EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).

