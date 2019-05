Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Föckelberg (ots)

Ein lebensälterer Pkw-Fahrer stößt gegen die Leitplanke und fährt einfach weiter. Freitag, 24.05.2019, 13.45 Uhr: Ein voll besetzter Schulbus verließ gerade die Ortslage Föckelberg in Richtung Neunkirchen am Potzberg, als ihm ein hellgrauer Pkw in der Größe eines Ford Kuga begegnete. Der Schulbusfahrer hielt sein Gefährt an, um dem Entgegenkommenden ein gefahrloses Passieren zu ermöglichen. Nach Einschätzung des Busfahrers dürfte der Pkw-Fahrer um die 80 Jahre alt sein; ebenso seine Beifahrerin. Sowohl der Busfahrer als auch der Pkw-Fahrer hatten die Fenster geöffnet; trotzdem reagierte der Pkw-Fahrer nicht auf das laute Rufen des Busfahrers. Schließlich touchierte der Pkw die Leitplanke und fuhr weiter in Richtung Föckelberg. Hinter dem hellgrauen Pkw befand sich ein weiterer Pkw mit einer Frau am Steuer. Insbesondere diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel zu melden

