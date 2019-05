Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 5-jähriger Junge durch Tritt in den Bauch leicht verletzt

Kusel (ots)

Am Nachmittag des 24.05.2019 meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass eine zunächst unbekannte, männliche Person in Begleitung zweier weiterer Personen in der Fußgängerzone einem kleinen Jungen unvermittelt in den Bauch getreten habe und anschließend in Richtung Bahnhof weitergelaufen wäre. Während im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ein Zusammenhang der beiden weiteren Personen mit der Tat ausgeschlossen werden konnte, wurde bekannt, dass die männliche Person noch zwei Werbeaufsteller um getreten und bei einer weiteren Person versuchte hatte, dessen Zigaretten an sich zu nehmen, was jedoch misslang. Nach intensiven weiteren Zeugenbefragungen konnte die bis dato unbekannte Person namentlich ermittelt und mit seinem Betreuer in seinem Zuhause, wohin er sich mittlerweile begeben hatte, aufgesucht werden. Hierbei räumte der 29-Jährige die Tat ein. Ein klares Motiv für sein Handeln konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden, möglicherweise liegt dieses im psychischen Bereich. Dem kleinen Jungen geht es glücklicherweise nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wieder besser.

