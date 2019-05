Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Krefeld (ots)

Am 11.05.2019, gegen 22:58 Uhr, befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Krefeld den Preußenring aus Fahrtrichtung Nordwall in Fahrtrichtung Frankenring. Hierbei missachtete sie die rotlichtzeigende LZA. Eine 41-jährige Fahzeugführerin aus Krefeld befuhr den Frankenring und beabsichtigte nach links in die St. Töniser Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeugführerinnen. Hierbei wurde die 31 Jährige und der 12-jährige Beifahrer leicht verletzt. Beide Personen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall wurde eine Lichtzeichenanlage beschädigt, sodass, aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen, eine zweistündige Verkehrsregelung durch die Polizei stattfinden mußte.

