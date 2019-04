Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall auf der B9

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache verliert ein 29jähriger Fahrer eines schwarzen Peugeot 207 am 01.04.2019, gegen 14:56 Uhr, auf der B9 von Frankenthal in Richtung Worms, im Bereich der Anschlussstelle Petersau, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt mehrfach gegen die Leitplanken bis er schließlich zum Stillstand kommt. Durch den Aufprall wird der aus Worms stammende Fahrer verletzt und wird zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war kein weiteres Fahrzeug an dem Verkehrsunfall beteiligt. Hinweise auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung des Fahrers ergeben sich bei der Verkehrsunfallaufnahme nicht. Der Peugeot ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 13.000,- EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Alexander Maurer

Telefon: 06233-313-203 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell