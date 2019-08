Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mögliche Steinewerfer im Hauinger Trog - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.08.19, gegen 15.20 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem VW Bus die B317 von Schopfheim in Richtung Lörrach. Im Bereich des Hauinger Trogs und der darüber führenden Brückenstraße vernahm sie plötzlich einen lauten Knall und stellte die Beschädigung der Windschutzscheibe fest. Da sich zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Fahrzeug in der Nähe befand, besteht die Möglichkeit, dass von der Brücke ein Stein geworfen wurde. Selbst hatte die Frau keine Personen auf der Brücke wahrgenommen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

