Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall durch Hindernis auf der Fahrbahn

Burgen (ots)

Am Abend des 13.07. um 22:15 befuhr ein 39 jähriger aus der Region mit seinem Pkw Opel Insignia die B 49 von Burgen in Richtung Treis. Außerhalb der Ortschaft fuhr er über einen auf der Fahrbahn liegenden Leitpfosten wodurch der Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da der Leitpfosten genau auf einem weißen Abbiegepfeil lag, nahm der Fahrer diesen zu spät wahr. Möglicherweise wurde der Leitpfosten durch Unbekannte auf die Fahrbahn geworfen oder gelegt. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiwache Brodenbach unter 02605 / 98021510.

