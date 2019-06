Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kinder mit Pedaltrecker entfernen sich nach Unfall

Stadtlohn (ots)

Nach Angaben eines Zeugen verursachten am Freitagnachmittag zwei Kinder auf der Meskesweide einen Unfall und flüchteten anschließend. Die Kinder waren demnach mit einem Gespann aus einem Fahrrad und einem Pedaltrecker samt Anhänger gefahren. Der Trecker war dabei mit einem Seil an dem Fahrrad befestigt. In einer Kurve prallte der Anhänger gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen.

Die beiden ca.8 bis 10 Jahre alten Kinder setzten ihre Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

