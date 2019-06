Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Portemonnaie entwendet

Borken (ots)

Die Geldbörse eines 14-Jährigen hat ein Unbekannter am Sonntag in Borken gestohlen. Der Jugendliche hatte sich zur Tatzeit gegen 19.30 Uhr im Freibad an der Parkstraße aufgehalten. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang angesichts der beginnenden Badesaison, auf die Mitnahme von Wertgegenständen beim Freibadbesuch so weit wie möglich zu verzichten und die vor Ort vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen, Geldbörsen und ähnliches einzuschließen. Diebe nutzen Gelegenheiten - sie greifen in die unbeaufsichtigte Tasche, während sich der Eigentümer gerade im Wasser abkühlt. Hinweise zum vorliegenden Fall erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

