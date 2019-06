Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Isselburg-Heelden: Brand einer Werkhalle im Industriegebiet

Isselburg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, brannte eine Lagerhalle im Industriegebiet "Im Geer" in Isselburg-Heelden. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und ein komplettes Abbrennen der Lagerhalle verhindern. In der Lagerhalle hatte Müll gebrannt, der dann auf Teile der Lagerhalle übergriff. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300.000 Euro.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder

