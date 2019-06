Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Nach Unfall weitergefahren

Velen (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro hat ein zunächst unbekannter Autofahrer am Sonntag in Velen angerichtet. Sein Wagen war gegen 08.45 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Begrenzungspfosten und eine Straßenlaterne geprallt. Der Verursacher flüchtete. Durch Zeugen konnten die verständigten Polizeibeamten einen 64-Jährigen als Halter des Wagens ausfindig machen. Sie brachten den unter Alkoholeinfluss stehenden Velener zur Polizeiwache in Borken, wo ein Arzt ihm zwei Blutproben entnahm. Die Beamten fertigten eine Anzeige und stellten den Führerschein sicher.

