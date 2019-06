Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Feuer zerstört Ballenpresse

Ahaus (ots)

Eine Rundballenpresse ist am Sonntag in Ahaus aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dazu war es gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße 22 gekommen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 60.000 Euro. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, der auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen hat.

