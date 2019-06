Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf dem Öwerhook

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 09 Uhr, fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf dem Öwerhook gegen einen Motorroller und schleifte diesen noch einige Meter über den Boden. Der Halter des Motorrollers fand sein Fahrzeug wieder aufgestellt vor, der abgebrochene Außenspiegel war angesteckt. Der Gesamtschaden an dem Motorroller wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

