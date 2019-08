Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Bei Unfall fünf Wildschweine getötet

Freiburg (ots)

Bei einem Wildunfall auf der B34 beim Lachengraben wurden am Montag, 26.08.19, gegen 21.50 Uhr, fünf Wildschweine getötet. Ein Renaultfahrer fuhr von Rheinfelden kommend in Richtung Bad Säckingen, als die Wildschweinrotte die Straße überquerte und mit dem Auto zusammenstieß. Der Autofahrer wurde nicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

