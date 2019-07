Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erst die Zeche geprellt - Lebensmittel gestohlen

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 15.07.19, gegen 16:00 Uhr, konsumierte der 36-jährige Täter in einem Café in der Marktstraße eine Limonade, einen Toast, ein Baguette und mehrere Tassen Kaffee im Gesamtwert von 24.- Euro. Nachdem die Kartenzahlung nicht funktionierte und der Mann über kein Bargeld verfügte, wollte er das Café ohne zu bezahlen verlassen. Durch das Personal konnte er daran gehindert und die Polizei verständigt werden. Gegen 18:45 Uhr betrat der gleiche Täter einen Supermarkt und wollte auch dort Lebensmittel kaufen. Nachdem auch hier die Kartenzahlung erwartungsgemäß nicht funktionierte, verließ der 36-Jährige den Markt, behauptete die Ware bezahlt zu haben und rannte davon. Der Täter ist bereits mehrfach in gleicher Weise aufgetreten.

